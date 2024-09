Juve, Bonucci promuove Chiellini: "Può dare senso di appartenenza" - JuveNews.eu

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Bonucci ha parlato del nuovo ruolo in bianconero di Chiellini

La Juve ieri ha annunciato il ritorno in bianconero di Giorgio Chiellini. L’ex difensore sarà infatti un dirigente con il ruolo di Head of Football Institutional Relations, ovvero andrà a rappresentare la Vecchia Signora in Italia e nel mondo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport il suo storico compagno di reparto Leonardo Bonucci ha detto: “Io e Giorgio abbiamo condiviso tanti anni in campo ma anche fuori. Il suo carattere, la sua idea del dopo carriera e il suo percorso universitario ci facevano già capire quando eravamo calciatori che questo sarebbe stato il ruolo che avrebbe ricoperto una volta uscito dal terreno di gioco. Ha fatto un’esperienza negli USA che l’ha arricchito ancora di più a livello di conoscenze e relazioni. Per me, ma credo un po’ per tutti quelli che lo conoscono, non è una sorpresa vederlo lì“.

Juve, le parole di Bonucci su Chiellini

“Fare il dirigente è sempre stato il suo obiettivo – ha continuato -. Alla Juventus può dare quel senso di appartenenza e quella conoscenza del mondo bianconero che ha fatto suo durante gli anni da calciatore. L’augurio è sempre quello che si fa all’inizio di un nuovo percorso. Spero che questo sia solo un punto di partenza per Giorgio”.