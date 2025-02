Juve, Bonini: "Motta deve trovare una squadra di titolari..."

Bonini ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'ex bianconero, il tecnico dovrebbe trovare un assetto stabile per la squadra

Intervistato per TJ, Massimo Bonini si è espresso sulla Juventus osservata sin qui in stagione e sulla gestione della squadra da parte del tecnico Thiago Motta. Ecco le sue parole: “La Juve sta avendo degli alti bassi ed è cambiata tanto tra estate e inverno, bisognerà vedere se sono arrivati i giocatori giusti da questa sessione di mercato. Non conosco molto i nuovi arrivati, ma ho stima e fiducia nel lavoro compiuto dalla società.

Sull’alternanza di giocatori utilizzati nelle partite da Thiago Motta penso che bisognerebbe avere una squadra di titolari, un po’ per gli infortuni e un po’ per le scelte non l’ho ancora vista. Per un giocatore è importante avere una sicurezza, il fatto di dover esser messo sempre in discussione o cambiare ruolo non fa molto bene. Comprendo che non c’è una giusta profondità di rosa, perché una società come la Juventus non può permettersi sempre di far giocare Locatelli in difesa o McKennie terzino”.

Bonini: “La Juventus avrebbe potuto prendere Maldini”

Inoltre, sul progetto di ringiovanimento della rosa, l'ex bianconero ha detto: "Bisogna aver fiducia nei confronti di questi ragazzi, il Torino ad esempio ha riportato Casadei in Italia e sono sicuro che crederanno nelle sue qualità. C'è Maldini che è tanta roba, è giovane e italiano. Maldini è davvero tanto bravo e di prospettiva, ora nell'Atalanta diventerà ancora più importante e alla Juve lo avrei preso assolutamente. Secondo me ci sono dei giovani italiani importanti, cerchiamo di valorizzarli di più. Le nostre under hanno vinto parecchio negli ultimi anni, questo significa che i nostri ragazzi sono tra i migliori in circolazione. Poi ci stupiamo se il 17enne spagnolo esordisce e inizia ad affermarsi in questo contesto".