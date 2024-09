Juve, Bonacini: “Di Gregorio è il classico colpo alla Giuntoli”

Stefano Bonacini ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, e dell'acquisto del portiere Michele Di Gregorio

Intervistato per TJ, Stefano Bonacini, ha parlato dell’acquisto da parte del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, di Michele Di Gregorio. Per l’ex presidente del Carpi, l’arrivo dal Monza dell’estremo difensore sarebbe un tipico colpo del dirigente oggi della società bianconera. Ecco le sue parole: “Giuntoli è riuscito a prendere un portiere di livello con una cifra non altissima. Per vincere devi avere un giocatore forte per ogni reparto, l’estremo difensore non è affatto escluso da questo discorso. Con il Napoli ha fatto una parata miracolosa che ha salvato il risultato, l’ho vista dal vivo ed è stato super su quella deviazione all’ultimo di un giocatore avversario. E poi di Di Gregorio me ne aveva già parlato. Mi ha parlato di lui qualche anno fa. Lo ha sempre tenuto in considerazione, lo osservava già da tanto tempo ed è un ragazzo che, come dicevo, fa la differenza nel suo reparto. Noi abbiamo avuto Buffon, ovviamente non parlo di accostamenti, che grazie alle sue parate ci ha fatto vincere tanto”.

Bonacini: “Giuntoli contento della rosa costruita”

L’ex presidente del Carpi ha concluso parlando della rosa allestita dal lavoro del direttore sportivo della Juventus: “Vice Vlahovic? Penso che abbiano fatto i loro conti sul come doveva giocare la squadra, poi oltre Vlahovic ci sono gli attaccanti (vedi Weah col Napoli). Per me è stata costruita giusta a livello di impostazione per il gioco che dovrà svolgere, queste sono le squadre che piacciono a Cristiano”.