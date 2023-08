Dalla serie di imbattibilità a Milik: le statistiche in vista di Juve-Bologna

In vista del match tra Juve e Bologna la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "La Juventus è imbattuta nelle ultime 22 partite di Serie A TIM disputate contro il Bologna (17V, 5N); per i bianconeri si tratta della striscia aperta di imbattibilità più lunga nella competizione.

Tra le squadre che non hanno subito gol in questo campionato la Juventus è quella che ha concesso più conclusioni ai propri avversari (18).

Nella prima giornata il Bologna ha effettuato sei sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, nessuna squadra ha fatto meglio (sei anche per il Monza).

Arkadiusz Milik ha segnato sei gol in sei sfide contro il Bologna in Serie A TIM, incluso il suo ultimo nella competizione; la squadra rossoblù è quella contro cui l’attaccante bianconero ha realizzato più reti nella competizione.

La prossima sarà la partita numero 250 per Lukasz Skorupski in Serie A TIM, che potrebbe diventare il secondo giocatore polacco a tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria, dietro solo a Piotr Zielinski (336); da quando gioca al Bologna (2018/19) ha collezionato 177 presenze nella competizione, come nel caso precedente dietro solo di Piotr Zielinski (182).

Il Bologna è la squadra contro cui Federico Chiesa ha segnato più gol in Serie A TIM: sei, tra cui la sua unica tripletta nella competizione, il 29 luglio 2020 con la Fiorentina; inoltre, dopo le reti contro l’Udinese – nell’ultima giornata dello scorso campionato e nella prima di questa stagione - l’attaccante della Juventus può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta in Serie A TIM".