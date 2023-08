Le formazioni ufficiali di Juve-Bologna: Vlahovic titolare

Dopo la vittoria per 3-0 contro l'Udinese la Juve si prepara ad affrontare la prima partita della stagione tra le mura di casa. Alle 18:30 infatti i bianconeri scenderanno in campo contro il Bologna, match valido per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Allegri proverà a portare a casa il risultato ma non dovrà sottovalutare la squadra di Thiago Motta. In vista del match andiamo alla scoperta delle due formazioni ufficiali.