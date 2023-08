Juve-Bologna, sfida tra ex sulla fascia sinistra: Cambiaso contro Orsolini

La partita tra Juve e Bologna sarà particolarmente sentita da Cambiaso (ex rossoblu) e Orsolini (ex bianconero)

Dopo la bella vittoria per 3-0 contro l'Udinese la Juve si prepara a sfidare il Bologna, match in programma questa sera alle 18:30. I bianconeri vorranno vincere ancora, in quella che sarà la prima partita della stagione davanti ai propri tifosi.