Juve-Bologna, cinque pillole statistiche sulla gara di sabato

La partita contro gli emiliani ha lasciato l'amaro in bocca agli uomini di Max Allegri. Ecco alcune statistiche sul pareggio allo Stadium.

redazionejuvenews

La partita di sabato pomeriggio contro il Bolognaè stato un passo falso inaspettato. I precedenti e le sfide più recenti erano state sempre a senso unico. La Juve vista contro gli emiliani però è apparsa poco concreta e brillante, senza essere in grado di aprire varchi nella difesa ospite. Anzi, i bianconeri sono anche andati sotto con il gol di Arnautovic. Poi l'episodio del quasi rigore, con i due rossi sventolati ai danni di Soumaoro e Medel hanno dato una svolta alla partita. In 11 contro 9 gli uomini di Allegri hanno trovato il gol del pareggio con Vlahovic, ma solo al quinto minuto di recupero. Negli scampoli finali poi, come hanno confermato sia il tecnico bianconero che Leonardo Bonucci nel dopo partita, non c'è stata la lucidità necessaria a trovare la rete del 2-1.

Uno scivolone non facile da digerire, che dovrà essere cancellato già a partire da mercoledì sera, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Andiamo a vedere alcune pillole statistiche sulla gara contro il Bologna, pubblicate sul sito ufficiale della Juventus: "Il Bologna è rimasto imbattuto in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 19 febbraio 2016, sotto Roberto Donadoni. Per la prima volta dal 21 settembre 2011, il Bologna non ha perso una partita in casa della Juventus (1-1 anche in quell'occasione). Dusan Vlahovic ha realizzato il suo 50° gol in Serie A a 22 anni e 78 giorni - nella storia della competizione solo un giocatore straniero (oriundi esclusi) ha raggiunto questo traguardo in età più giovane: Alexandre Pato il 10/04/2011 (21 anni e 220 giorni).

Marko Arnautovic è il primo giocatore austriaco a trovare il gol in casa della Juventus in Serie A da Anton Polster, l'1 maggio 1998 con la maglia del Torino. Per la quinta volta in questo campionato la Juventus non ha effettuato tiri nello specchio nel primo tempo - l'ultima occasione in casa risaliva al 6 novembre contro la Fiorentina".