Commento anti Juve: social contro Zaki

La Juventus ha pareggiato la partita contro il Bologna di sabato sera, andando sotto per 0-1 e riuscendo ad acciuffare il pareggio solo nei minuti finali, dopo la doppia espulsione del Bologna, una per fallo, l’altra per proteste a Medel. Gli...

redazionejuvenews

La Juventus ha pareggiato la partita contro il Bologna di sabato sera, andando sotto per 0-1 e riuscendo ad acciuffare il pareggio solo nei minuti finali, dopo la doppia espulsione del Bologna, una per fallo, l’altra per proteste a Medel. Gli otto minuti di recupero hanno consentito ai bianconeri di trovare il pareggio ma non la vittoria, anche per un rigore negato in occasione delle due espulsioni.

Proprio le decisioni dell’arbitro e i due cartellini rossi sono stati messi in discussione da Patrick Zaki, grande tifoso del Bologna, che ha twittato: "Due cartellini rossi, stanno ancora pagando". Subito dopo sotto il cinguettio si è scatenato un polverone, con alcuni tifosi bianconeri che hanno attaccato l'attivista egiziano per i diritti civili, detenuto per 22 mesi in carcere al Cairo.

Molti i commenti che hanno fatto riferimento alla storia personale dell’ex studente dell’Università di Bologna, con altri tifosi che si sono invece dissociati cercando di riportare il tutto in campo sportivo.