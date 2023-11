Juve, Bojinov: “In bianconero Vlahovic è uno dei tanti”

Intervistato a Radio FirenzeViola, Valeri Bojinov ha parlato di alcuni temi della sfida tra Fiorentina e Juventus. L'ex attaccante ha commentato il momento di Dusan Vlahovic che in bianconero starebbe vivendo un ennesimo momento a secco di gol. Ecco le sue parole: "Firenze e Juve sono realtà diverse. Con rispetto per la Fiorentina, alla Juve Dusan è solo uno dei tanti, a Firenze tutti giocavano per lui, a Torino ognuno pensa a se stesso, non ti aiuta nessuno".