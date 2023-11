Juve, Boateng: “Allegri? Più vinci e più ti insultano, nel calcio è così”

Intervenuto su TvPlay l'ex Milan Boateng ha parlato del lavoro di Allegri alla Juve: " Non ha più la squadra come prima . Non ha più i top player, ma secondo me fa un grande lavoro ".

"Secondo me lotteranno per lo scudetto perché non giocano per lo scudetto - ha continuato -. Lui è incredibile perché resta sempre calmo, non in panchina, protegge la squadra".