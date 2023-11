Juve, Birindelli: “Vlahovic comprensibile ma deve abituarsi alle critiche”

Intervistato per Radio Bianconera, Alessandro Birindelli è ritornato sulla partita della Juventus contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Juve ed Inter hanno fatto una discreta gara domenica sera, preoccupate più di non prenderle che di attaccare per vincere. Ho visto grande rispetto, in questo momento evidentemente le due squadre hanno voluto evitare una possibile sconfitta. Il pari dimostra la maturità degli uomini di Allegri. Il gruppo bianconero ha ritrovato alcuni punti di riferimento e sta migliorando di partita in partita sotto ogni aspetto. Intanto è competitiva, aggressiva in avanti ai fini della riconquista, subisce molto poco, è solida in difesa, equilibrata, ha tutto per restare al vertice".