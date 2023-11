Marotta: “Prestazione con la Juve di buon auspicio. Riconoscente all’Inter”

Intervenuto ai margini dell'evento Sport Industry Talk, Giuseppe Marotta è ritornato sul match pareggiato dalla sua Inter contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Prestazione positiva contro la Juventus, di buon auspicio per la corsa scudetto. La prestazione ci dà conforto, siamo riusciti a riequilibrare il risultato dopo lo svantaggio. Questo denota come il processo di crescita, di maturità e di consapevolezza continua, sotto la regia di un tecnico giovane come Inzaghi”.