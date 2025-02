Juve, il bilancio semestrale: utili per 16,9 milioni di euro

La Juve ha pubblicato il report sull'ultimo bilancio semestrale: numeri in netta crescita rispetto allo scorso anno

La Juve ha comunicato il bilancio semestrale da luglio a dicembre 2024. Ecco il comunicato: “Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, guidato dal presidente Gianluca Ferrero, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2024. Il primo semestre dell’esercizio 2024/2025 – che copre il periodo dal 1° luglio al 30 giugno – si è chiuso con un utile di 16,9 milioni di euro. Un netto miglioramento rispetto alla perdita di 95,1 milioni registrata nello stesso periodo della stagione precedente, fortemente condizionata dall’assenza della squadra dalle competizioni europee. I ricavi complessivi della Juventus hanno raggiunto i 291,6 milioni di euro, segnando un incremento del 53% rispetto ai 190,6 milioni del primo semestre 2023/24. Contestualmente, i costi operativi sono scesi da 205,5 a 193,4 milioni, mentre i proventi dal mercato dei trasferimenti sono aumentati in modo significativo, passando da 17,3 a 67,4 milioni”.

Juve, il bilancio semestrale

"Uno dei fattori chiave di questa crescita è stato il ritorno in Champions League, che ha portato nelle casse del club 60,1 milioni di euro tra diritti audiovisivi e proventi media, oltre a 12,5 milioni derivanti dalle gare. Tuttavia, si è registrata una riduzione di 18,2 milioni nei ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità, in gran parte dovuta alla mancata sottoscrizione di un nuovo accordo per il main sponsor di maglia, precedentemente occupato da Jeep. La Juventus prevede di chiudere l'esercizio con un risultato operativo in equilibrio, segnando un deciso miglioramento rispetto al 2023/24, anno fortemente penalizzato dall'assenza dalle competizioni UEFA e da costi straordinari. Tuttavia, il bilancio del secondo semestre potrebbe risentire delle eliminazioni premature dalla Champions League, ai sedicesimi di finale, e dalla Coppa Italia, ai quarti di finale. L'obiettivo del club resta quello di consolidare la ripresa finanziaria e proseguire sulla strada della sostenibilità economica, puntando su un mix di successi sportivi e strategie di ottimizzazione dei costi", ha concluso il club bianconero.