Juve: sospesa la vendita dei biglietti per le gare casalinghe

La decisione della società bianconera in seguito alle nuove disposizioni del governo che hanno ridotto la capienza degli stadi nuovamente al 50% della loro totalità

La Juventus si ritroverà oggi alla Continassaper iniziare a preparare il girone di ritorno. Un gennaio impegnativo quello dei bianconeri, che giocheranno contro Napoli, Roma, Inter in Supercoppa Italiana, Udinese, Sampdoria in Coppa Italia e Milan: una serie di sfide che diranno tanto di quella che potrà essere il proseguo della stagione dei bianconeri, che si sono portati a 4 punti dal quarto posto occupato dall'Atalanta, e che nel girone di ritorno proveranno a ridurre il distacco a zero.