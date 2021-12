Juve, il Barcellona ha messo gli occhi su Morata: lo spagnolo può partire

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Barcellona sarebbe interessato ad acquistare Morata

Il 2021 è agli sgoccioli e la dirigenza bianconera è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri dei rinforzi in grado di rendere la rosa più competitiva. L'obiettivo principale sarà sicuramente trovare un attaccante , ruolo in cui la Juventus in questa prima metà di stagione ha avuto ben più di un problema. Scamacca è il nome che sembra essere in cima alla lista dei desideri, ma i giocatori accostati ai bianconeri sono molteplici. Quel che è sicuro è che Morata e Kean hanno deluso le aspettative e che l'attaccante spagnolo potrebbe anche lasciare Torino.

Quando avverrà il colpo? Addirittura nel corso mercato invernale assicura AS. Morata è infatti in prestito alla Juventus, che non sembra però intenzionata a sborsare 35 milioni di euro per il suo riscatto. Per questo motivo i bianconeri potrebbero accordarsi per far sì che l'attaccante torni subito all'Atletico Madrid. E qui le cose si fanno interessanti. Il Barcellona starebbe infatti pensando ad uno scambio con Griezmann, attualmente in prestito alla squadra del Cholo Simeone. Così facendo i blaugrana, i cui conti sono decisamente in rosso, riuscirebbero a risparmiare sul costo del cartellino. Il problema ora è un altro: riuscirebbe la Juventus a trovare un sostituto all'altezza? In caso contrario difficilmente Morata potrebbe tornare in Spagna, facendo di fatto saltare tutto l'accordo.