Juve, Biasin non ci sta: “Le parole di Allegri sono frustranti per un tifoso”

La sfida tra Atalanta e Juve non è stata di certo uno spot per il calcio italiano, con le due squadre che non sono riuscite a segnare neanche un gol.

"Se non puoi permetterti di portare quella cosa lì devi darmi altro, altrimenti cosa vengo a fare allo stadio? E’ frustrante per un tifoso sentirsi dire che l’obiettivo è il quarto posto. Poi non c’è una minima crescita in oltre 100 partite. La Juve a Bergamo ha giocato da provinciale", ha concluso.