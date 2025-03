Juve, Bernardeschi: “Motta a rischio? La società farà delle valutazioni alla fine”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Bernardeschi ha parlato della delicata situazione in casa bianconera

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex Juve Bernardeschi ha detto: “Contestazioni? Quello che è successo allo Stadium mi è dispiaciuto tanto, non è mai bello vedere una squadra in difficoltà però capisco la rabbia dei tifosi, per la storia della maglia e della società, ed è giusto così. Credo che in questo momento la Juventus debba isolarsi e portare a termine la stagione con il quarto posto. Motta a rischio? Il progetto è stato fatto su più anni, penso che la società farà delle valutazioni alla fine. Il quarto posto è il minimo che la Juventus deve pretendere in una stagione, in base agli obiettivi che ci si era prefissati all’inizio la dirigenza dovrà decidere se andare avanti così o cambiare. La Juventus può farcela benissimo anche se non me l’aspettavo così in difficoltà. I progetti nuovi non sempre vanno nella maniera giusta, spetta alla società decidere se dare tempo al nuovo corso o cambiare”.

Juve, le parole di Bernardeschi

Su Vlahovic ha aggiunto: "Dispiace vedere un capitale che non gioca per motivi un po' tattici, un po' tecnici e un po' societari. Credo che la sua situazione dipenda da una combinazione di queste tre cose. È un giocatore forte, un professionista serio e la Juventus non sta valorizzando un suo capitale, facendo giocare uno, Kolo Muani, che è solo in prestito. Dal punto di vista societario lo considero un errore". Su Koopmeiners e Nico Gonzalez: "Il contesto non li aiuta, la colpa non è mai di un singolo giocatore. Quando gira tutto va bene, altrimenti anche gli ingranaggi non funzionano. È quello che sta succedendo alla Juventus". Chiosa finale su Yildiz: "Sacrificarlo sul mercato? Mai. Yildiz si sta ritrovando in un contesto molto più grande di lui, ha qualità anche se finora l'ha mostrata a momenti alterni. Mettiamolo in una condizione diversa, con un ingranaggio che funziona, e poi ne riparliamo. Solo gli alieni come Yamal hanno continuità a quell'età, diamo tempo a Kenan e facciamolo crescere. Non va sacrificato".