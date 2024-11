Juve, Bergomi difende Vlahovic: “Deve essere servito con velocità”

Bergomi e De Grandis hanno prese le difese dell'attaccante della Juve Dusan Vlahovic: non è soltanto colpa sua

Contro il Parma Dusan Vlahovic ha sprecato una clamorosa occasione da gol, senza riuscire così a lasciare il segno in alcun modo. Il bomber serbo continua a vivere quindi di alti e bassi, con partite positive e altre dove invece non riesce a convincere. Ma la colpa è tutta sua? Intervenuto dagli studi di Sky Sport Beppe Bergomi ha voluto prendere le difese dell’attaccante della Vecchia Signora: “Lo smarcamaneto Vlahovic ce l’ha soprattutto se la palla gli arriva da sinistra forte. Queste giocate istintive ce l’ha. Quando invece la palla ce l’ha Conceicao e non viene servito istintivamente fa fatica. Deve essere servito con velocità. Il suo è uno smarcamento fuori linea“.

Juve, le parole di De Grandis su Vlahovic

Vlahovic sembra quindi essere un po’ isolato, lasciato da solo a combattere contro tutta la difesa avversaria e quindi incapace di lasciare il segno come potrebbe. Dalla sua parte anche Stefano De Grandis, che ha aggiunto: “Vlahovic poco coinvolto? La Juventus verticalizza poco e Vlahovic ha bisogno di profondità. Thiago Motta invece preferisce il palleggio, nelle sue squadre finora hanno segnato tanti giocatori con inserimenti da dietro. Come Orsolini o Ferguson al Bologna. È stato così allo Spezia ed al Bologna”.