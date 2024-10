Juve, nuova cristi per Vlahovic? Motta: “Mi aspetto di più da tutti”

Altro gol clamorosamente sbagliato per Vlahovic: le parole di Thiago Motta sugli errori dell'attacco della Juve

La Juve in questo momento della stagione ha fondamentalmente due grossi problemi. Da una parte la difesa senza Bremer ha perso ogni certezza e non è più la muraglia impenetrabile di inizio da stagione. Dall’altra i bianconeri non riescono a innescare a dovere Dusan Vlahovic, che anche contro il Parma ha giocato pochissimi palloni e per di più ha anche sbagliato un’occasione da gol clamorosa. Sul bomber serbo Thiago Motta in conferenza stampa ha detto: “Mi aspetto in fase offensiva tanto da parte di tutti, non solo Vlahovic. In fase offensiva potevamo fare meglio. Mi concentro tanto sul nostro collettivo, è lì la chiave per fare di più, fare meglio nell’ultimo passaggio e mettendo l’avversario in difficoltà più tempo possibile”.

Juve, le parole di Thiago Motta

Come sottolineato, però, il problema non è soltanto di Vlahovic ma di tutta la squadra. Se il serbo riuscisse ad avere 10 palle gol potrebbe sì sbagliarne clamorosamente una, ma segnare le altre. Errori tecnici e tattici che pesano moltissimo nel corso di una partita e più in generale in questo inizio di stagione. “Fa parte del gioco, abbiamo giocatori fortissimi. Quando vogliono fare troppo arriva lo sbaglio. Dobbiamo migliorare questa situazione e tante altre, ma abbiamo giocatori fortissimi”, ha detto Motta.