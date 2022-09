Juve-Benfica, Grimaldo tra due fuochi: oggi avversario, domani chissà…

Questa sera la Juve affronterà il Benfica in Champions. Grimaldo sarà l'osservato speciale dei bianconeri: che sia lui il post Alex Sandro?

redazionejuvenews

Tra poche ore la Juve scenderà in campo contro il Benfica, seconda sfida della Champions League 2022/23. Dopo la sconfitta contro il PSG l'obiettivo dei bianconeri è chiaro: vincere a tutti i costi. “Per ottenere il risultato dovremo fare una prestazione da squadra, stare sempre in partita e non avere amnesie - ha detto Allegri in conferenza stampa. Dobbiamo trovare un equilibrio. Se non riusciamo a trovare il gol dobbiamo essere bravi a non subirne uno. Terminare il primo tempo 0-0 non è un dramma, le partite sono lunghe. C’è tanta voglia di fare ma questo ci porta a strafare. Le partite non si vincono in 10 minuti. Ognuno dovrà fare il suo: nessuno gli chiede di fare 3 gol o salvare tre gol. Le vittorie si fanno di squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà”.

La Juve dovrà prestare particolare attenzione alla formazione portoghese, che ha dimostrato di poter essere un pericolo per qualunque avversario. Come rivelato dallo stesso Allegri, i giocatori di livello non mancano: dall'esperienza di Otamendi in difesa, fino alla velocità di Rafa Silva in attacco. Un giocatore però sarà più di tutti l'osservato speciale dei bianconeri: Grimaldo. Classe 1995, Grimaldo è un terzino sinistro spagnolo, cresciuto nella Masia del Barcellona. Tecnico e veloce, è un laterale di spinta, che ha segnato 20 gol e fornito 53 assist con la maglia del club portoghese.

Questa sera la difesa della Juve dovrà prestare particolare attenzione alle sue accelerazioni sulla fascia, ma la dirigenza sugli spalti sarà ben contenta di vederlo da vicino. I bianconeri da ormai diverse stagioni hanno un problema a sinistra, con Alex Sandro sempre più in difficoltà dal punto di vista fisico. Per questo Grimaldo potrebbe diventare la soluzione, soprattutto perché il suo contratto è in scadenza a giugno 2023. Le pretendenti non mancano (tra cui anche l'Inter), ma la Juve potrebbe veramente puntare su di lui.