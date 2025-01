Juve-Benfica, il ricordo della partita di Eusebio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita di Champions con il Benfica.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La leggenda del Benfica di tutti i tempi è Eusebio. Calciatore portoghese nato in Mozambico, stella della nazionale lusitana che accarezza il sogno di vincere il Mondiale nel 1966, ha fatto la fortuna della squadra di Lisbona. Chiunque andasse a visitare il museo del club adiacente allo stadio, si renderebbe conto – dallo spazio dedicato a lui – del posto che occupa nella storia e nel cuore del Benfica. La Juve lo ha incrociato nel 1968, in semifinale di Coppa dei Campioni. Alla vigilia del confronto con il Benfica, Hurrà Juventus presenta Eusebio con un solo termine che basta e avanza per definirlo: «Irresistibile». La breve scheda che accompagna la foto mentre lo si vede intento a calciare lo descrive così: «Nato il 25 gennaio 1942 è considerato il più forte attaccante in attività in Europa, considerato secondo soltanto a Pelé».

Il periodo storico

“Ma non c’è solo Eusebio a rendere il Benfica un colosso degli anni’60. La copertina di Hurrà Juventus ricorda che il club ha vinto già 2 Coppe dei Campioni, con il merito storico di essere stata la squadra capace di spezzare il monopolio sulla competizione da parte del Real Madrid. Dopo 5 affermazioni consecutive dei blancos, il Benfica si aggiudica 2 edizioni di fila: nel 1961-62 sconfiggendo il Barcellona in finale; l’anno successivo con un 5-3 proprio sul Real Madrid ed Eusebio assoluto protagonista con la doppietta che determina il risultato definitivo.

Nel doppio confronto con la Juventus Eusebio va a segno sempre, sia a Lisbona che a Torino. Il 2-0 in casa a favore del Benfica trova conferma al Comunale, dove basta una rete per accedere in sicurezza alla finale. Il campione realizza i suoi gol con puntualità cronometrica, sempre a metà ripresa. Per la Signora non basta il generoso assalto: nella foto si vede un attacco bianconero andare vicino alla rete. Nell’ultimo atto il Benfica perderà 4-1 ai supplementari con il Manchester United. L’icona del ’68 non sarà Eusebio, ma il trionfante George Best”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Champions<<<