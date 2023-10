Juve, Bargiggia: “Allegri licenziato senza i problemi economici”

Paolo Bargiggia ha lasciato un commento sui social su Allegri dopo l'ultimo match disputato dalla Juventus in Serie A e pareggiato per 0-0

Attraverso i sui canali social, Paolo Bargiggia si è espresso duramente sul tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo il pareggio per 0-0 contro l' Atalanta . Ecco le sue parole sull'allenatore:

"Deludente la sfida tra @Atalanta_BC e @juventusfc finita 0 a 0. Un po' meglio i bergamaschi. Ancora indietro il percorso di crescita nel gioco richiesto dal club ad #Allegri che, forse, non ha tutte le conoscenze necessarie per insegnarlo alla squadra. Un allenatore pagato 7 mln netti più bonus, l'allenatore della @juventusfc, una società gloriosa, che si accontenta del punticino a Bergamo, forse andrebbe licenziato subito se non ci fossero tutti quei problemi economici".