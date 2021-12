Juve: dal Barcellona proposti Dembele e Depay

I due giocatori non rientrano nei piani dei blaugrana che sono interessati ad Alvaro Morata e che potrebbero scambiare per il giocatore spagnolo uno dei due

redazionejuvenews

La Juventus oggi si ritroverà alla Continassa per preparare la seconda parte della stagione, con un gennaio già decisivo per le sorti dell'annata bianconera: Napoli, Roma, la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter,Udinese, la Coppa Italia contro la Sampdoria e Milan, sono le partite che aspettano la squadra di Massimiliano Allegri, che dovrà necessariamente fare il maggior numero di punti possibile per rimanere in scia alle prime quattro, con il quarto posto occupato dall'Atalanta che dista quattro punti.

Un inizio di anno impegnativo per la formazione bianconera, che oltre al campo dovrà pensare al mercato, con Federico Cherubini che sta vivendo ore calde, soprattutto per quanto riguarda l'attacco bianconero: il Barcellona infatti ha chiesto informazioni su Alvaro Morata, con il tecnico dei blaugrana Xavi che sembra intenzionato a portarlo in Catalogna. Il Barcellona vorrebbe chiudere l'operazione in prestito per gennaio per poi parlare con l'Atletico Madrid a fine stagione, ma la Juventus, che ad inizio stagione ha pagato 10 milioni per il prestito, vorrebbe un indennizzo per far partire il giocatore. I bianconeri infatti hanno rinnovato il prestito di Morata e a fine anno dovranno pagare 35 milioni per il suo riscatto, ma la dirigenza non sembra intenzionata a farlo e per questo ha aperto al passaggio del suo attaccante al Barcellona, destinazione gradita all'ex Atletico.

Per questo dai contatti con i blaugrana sono emerse varie soluzioni, tra cui l'inserimento di una contropartita da mandare a Torino, anche per riempire la casella d'attacco che il numero 9 lascerebbe vuota: il Barcellona ha proposto per questo il prestito di Dembelè, che piace da tempo alla Juventus ed è in scadenza di contratto, ma anche quello di Depay, arrivato in Spagna ad inizio anno a parametro zero, e che in Spagna non si è mai ambientato, vedendo di buon grado un passaggio a Torino.