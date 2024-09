Juve, Balzarini: “Thiago Motta non ha bocciato Vlahovic”

Balzarini ha commentato il momento di Vlahovic alla Juventus: per il giornalista non ci sarebbe una bocciatura da parte di Thiago Motta

Attraverso il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato della situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus. Per il giornalista, non esisterebbe un caso dopo la sostituzione avvenuta all’intervallo nel match contro il Napoli. La scelta di Thiago Motta sarebbe effettivamente voluta a trovare delle soluzioni differenti per aggirare la difesa avversaria. Nulla che però dovrebbe essere letto come una bocciatura all’attaccante serbo, neppure se la soluzione fosse riproposta.

Le parole di Balzarini su Vlahovic

“Vlahovic le ha giocate tutte le partite e ci sarà bisogno di un po’ di turno over perché ci sono Genoa e Lipsia, la settimana successiva. Ci può stare che una decisione di Weah centravanti o comunque falso nueve, chiamatelo come cavolo volete, sia stata presa per farlo di riposare un po’, perché non c’è un’alternativa. Milik tornerà dopo la sosta. Quindi non è una bocciatura di Vlahovic tanto più che sono pronto a scommettere sul fatto che se dovesse partire con Weah a Genova, davanti Vlahovic troverebbe posto nel secondo tempo e non lo lascerebbe fuori, magari non lo mettere dall’inizio del secondo tempo, ma almeno negli ultimi 25 minuti giocherebbe a Genova perché ti devi riposare ma poi devi rimettere un pochino in moto il motore perché poi la settimana dopo c’è il Lipsia”.