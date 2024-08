Juve, Balzarini: “Per Gonzalez e Koopmeiners serve pazienza”

Balzarini ha parlato delle trattative della Juventus per Gonzalez e Koopmeiners: per il giornalista, queste non dovrebbero sbloccarsi a breve

Tramite il suo canale su YouTube, Gianni Balzarini ha parlato della campagna rafforzamento della Juventus. Per il giornalista, almeno una delle operazioni tra quella con la Fiorentina per Nico Gonzalez che quella con l’Atalanta per Teun Koopmeiners può chiudersi positivamente. Non però in tempi brevi.

Balzarini su Gonzalez e Koopmeiners

Ecco le sue parole: “Adesso la Juventus si sta concentrando su Nico Gonzalez ma anche qua la situazione non riesce a sbloccarsi in tempi brevi. C’è la questione Koopmeiners, io credo che uno dei due, se no tutti e due arriveranno, però c’è bisogno di pazienza. Probabilmente con il Como si vedrà la stessa Juve vista, perlomeno come organico, nell’ultima amichevole con l’Atletico Madrid“.