Juve, Balzarini: “Due giorni non cambieranno la situazione di Koopmeiners”

Koopmeiners e Yildiz recupereranno per il Parma? Le parole di Balzarini sulle condizioni dei due bianconeri

La Juve sarebbe dovuta scendere in campo contro il Parma ieri, lunedì 21 aprile, ma la scomparsa di Papa Francesco ha fatto rinviare il match per lutto. La partita è stata quindi rinviata a domani, mercoledì 23 aprile, alle 18:30. Per i bianconeri saranno quindi due giorni dfi riposo e preparazione in più, che potrebbero permettere ad alcuni giocatori infortunati di recuperare. In particolare, gli occhi dei tifosi bianconeri sono puntati su Yildiz e Koopmeiners: ci saranno contro il Parma?

Juve, le parole di Balzarini su Yildiz e Koopmeiners

Intervenuto su Sport Mediaset Balzarini ha detto: "È chiaro che due giorni di tempo non cambieranno la situazione di Koopmeiners. Credo di no, fortemente di no, però sono due giorni in più all'assorbimento definitivo dell'ematoma per Yildiz che era già stato comunque convocato per Parma. E che quindi dovrebbe essere totalmente disponibile per giocare dall'inizio mercoledì sera. La soluzione più facile è quella di confermare Vlahovic e Kolo Muani, che già era previsto giocassero questa sera, la meno facile è quella di spiegare a Kolo Muani se dovesse giocare il Yildiz che sostanzialmente dovrebbe restare fuori. Credo che si andrà verso la prima soluzione".