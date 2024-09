Juve, Balzarini: “Il cambio di Vlahovic è stato tattico”

Gianni Balzarini è ritornato sulla sostituzione di Dusan Vlahovic nell'ultimo match della Juve, spiegando le ragioni della scelta del tecnico

Attraverso il suo canale su YouTube, Gianni Balzarini ha commentato l’ultima prestazione e il momento della Juventus. Ecco le sue parole: “Questa Juventus non ha le mezze misure, o fa tre gol o nessuno ed è la chiara certificazione di una squadra in costruzione che può passare da un eccesso all’altro e dipende ovviamente anche dall’avversario perché il Napoli ha fatto un’ottima partita di contenimento e ha avuto più occasioni chiare come la punizione di Politano in chiusura di primo tempo. Stiamo parlando di una squadra che avrà bisogno ancora di qualche mese per trovare un proprio equilibrio. Se per quel tempo diremo le stesse cose allora ci sarà un problema”.

Balzarini: “Vlahovic va servito meglio”

Il giornalista ha proseguito parlando della sostituzione all’intervallo di Dusan Vlahovic contro il Napoli: “È stato un cambio chiaramente tattico come ha spiegato l’allenatore. Il ragazzo sta bene e Motta ha parlato bene di lui, che il non prendere gol dipende anche dal suo lavoro ma dagli attaccanti ci si aspetta i gol ma anche che sia servito meglio perché ha bisogno di essere servito un giocatore come Vlahovic che non si scarta due giocatori e va in porta e non deve innervosirsi quando qualcosa va storto e deve trovare il suo equilibrio ma lo troverà”.