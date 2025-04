Juve, Balzarini: “Giuntoli ha detto alcune bugie”

Balzarini ha parlato del direttore sportivo della Juve, Giuntoli in riferimento a molte decisioni prese contrarie a precedenti dichiarazioni

Intervistato per TJ, Gianni Balzarini ha parlato dell’esonero di Thiago Motta dalla guida tecnica della Juventus. Ecco cosa ha detto: “Avevo già anticipato questo tema mettendo in risalto questa frase. Se Igor centra la Champions (il mondiale per club non influisce sulle decisioni) e viene chiamato un altro allenatore, Giuntoli ha detto l’ennesima bugia. Però caspita, sei fresco di bugie quindi. Oppure, diciamo così: Giuntoli è stato messo un po’ alla berlina. Ora decidiamo noi”.

Balzarini: “Tudor può rimanere alla Juve più di Conte”

Il giornalista ha proseguito: "Chi intendo? Il CdA che scade e quindi anche le posizioni di Ferrero, Scanavino e gli latri consiglieri andranno riviste. E non è detto che siano confermati. Decide la proprietà, intervenuta a gamba tesa come faceva Tudor quando giocava in difesa. Igor è una specie di Conte, con la differenza che forse può essere destinato a rimanere di più. Lui ha detto "ci resterei dieci anni su questa panchina." Ora dieci anni sono improponibili per tutti, ma uno come Tudor non credo che dopo 2 o 3 anni andrebbe a parlare di ristoranti da dieci o da cento euro".