Juve, Balzarini: “Con l’Atalanta uno dei migliori Koopmeiners”

Balzarini ha parlato del centrocampista della Juventus, Koopmeiners: per il giornalista, il calciatore avrebbe fornito una prova positiva

Tramite il proprio canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Venendo ai singoli secondo me, aldilà di una prestazione globale di squadra, forse una delle migliori viste quest’anno, e parlando di singoli devo dire che è stata, perlomeno per un’ora, una delle migliori prestazioni di Koopmeiners che ha tramutato, diciamo la pressione di questa partita, in stimolo e si è visto”.

Balzarini: “Ho visto i giocatori parlare molto tra di loro”

Il giornalista ha proseguito: “Ha lottato come un matto, come un leone. Ha giocato da centravanti, ha giocato da esterno a destra e ha giocato sulla sinistra, ha giocato in mezzo. L’idea era quella di non dare punti di riferimento e abbiamo visto Yildiz giocare a destra, sinistra e in mezzo. Nico Gonzalez spostarsi a destra, tornare a sinistra, scambiarsi con Yildiz. Ho visto i giocatori parlare molto tra di loro, per cercare la posizione”.