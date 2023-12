Juve, avv. Paniz: “Phillips non è il profilo giusto. Meglio Spertsyan”

Intervistato a Tmw Radio, Maurizio Paniz, grande tifoso della Juventus, ha espresso le sue preferenze sui possibili affari di calciomercato bianconeri. Per l'avvocato, quello di Phillips non sarebbe il profilo più utile alle esigenze de La Vecchia Signora: “Che la Juventus abbia l'opportunità di prendere due centrocampisti è importante. Con Fagioli e Pogba ci sono due calciatori in meno. Per me Phillips non è il profilo giusto. Per ora questi nomi sono più presentimenti dei giornalisti. La società non fa uscire mai nulla".