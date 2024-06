Juve, tutti i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Oggi è lunedì – 24 giugno 2024 – e noi andiamo a riepilogare tutti gli impegni che hanno coinvolto le nostre piccole bianconere e i nostri piccoli bianconeri nella settimana appena trascorsa. Il nostro approfondimento spazia dalla bella esperienza vissuta all’estero dall’Under 12 di Lorenzo Niello, al torneo disputato – a livello nazionale – in Umbria dall’Under 12 di Pietro Magri e si chiude nel “nostro” Piemonte, dove anche in questa settimana sono stati diversi gli appuntamenti che hanno visto coinvolte le nostre squadre, tra tornei e amichevoli. Una menzione speciale la meritano le esperienze vissute, rispettivamente, all’estero, nello specifico in Francia, dall’Under 12 di Lorenzo Niello che ha chiuso al primo posto il torneo “U12 Mondial Le Mans” e in Italia dall’Under 12 di Pietro Magri, prima classificata in Umbria al torneo “Pietro Ciancaleoni” – nello specifico a Foligno (in provincia di Perugia) –. Da non trascurare, ovviamente, tutti gli altri appuntamenti andati in scena in questi giorni”.