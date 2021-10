Giusto parlare di cessione per McKennie?

McKennie deve essere ceduto?

redazionejuvenews

Weston McKennie sembra si stia finalmente riprendendo dopo un periodo di buio e brutte prestazioni lunghissimo. Lo statunitense, infatti, ha messo ha segno gli ultimi due gol della Juventusin campionato, contro il Sassuolo e ieri contro il Verona. Il bel gol del Bentegodi e quello dell'Allianz Stadium non sono bastati a ribaltare il risultato perché segnati troppo tardi, ma McKennie ha dimostrato di avere tanti gol nelle gambe e soprattutto di essere l'unico centrocampista bianconero ad avere determinate caratteristiche offensive. E la Juve cosa vuole fare? Lo vuole vendere. Per ora non sappiamo se dopo questi due gol la dirigenza abbia cambiato idee su di lui ma fino a pochi giorni fa la linea sembrava molto chiara.

Una linea che dice che McKennie deve essere ceduto per il suo comportamento (è innegabile che abbia un carattere forte) e per la sue prestazioni non all'altezza della Juve. Il secondo problema sembra che lo statunitense lo stia risolvendo a suon di gol anche se non sono stati utili alla squadra. Per quanto riguarda il primo problema è un po' di tempo che il numero 14 non combina guai anche se, quando li ha combinato, non sono passati di certo inosservati.

A partire dal festino con Dybala con il Piemonte in piena zona rossa fino ad arrivare all'esclusione dalla nazionale americana per violazione delle norme anti-covid. Se veramente McKennie vuole far cambiare idea alla Juventus sul proprio conto deve continuare così per tutto l'anno e dimostrare che la dirigenza si sbagliava su di lui. Soprattutto deve tenere a bada il suo carattere: perché siamo convinti che al prossimo "casino" i piani alti bianconeri prenderebbero la decisione definitiva di venderlo per comportamenti non conformi a quello che è stato sempre negli anni lo "stile Juve". Non importa quanto tu possa essere forte, se ti comporti male sarai punito o, nei casi più gravi, ceduto.