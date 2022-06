Juve, per l’attacco torna di moda David Neres: colpo possibile

La Juve è a caccia di rinforzi in attacco e David Neres potrebbe essere l'uomo giusto per i bianconeri. Operazione possibile

redazionejuvenews

La ricerca del nuovo attaccante in casa Juve prende sempre di più le tinte di una telenovela. Alcuni mesi fa i nomi in cima alla lista erano Raspadori e Zaniolo, giovani, italiani e di prospettiva. Poi sul finale di stagione il cambio di rotta: Angel Di Maria a parametro zero è un'occasione irripetibile, da non lasciarsi scappare. Contatti, incontri con gli agenti, l'argentino sembrava ad un passo dal vestire la maglia bianconera. Ma il calciomercato è cosa strana e di colpo la pista si è raffreddata. Le due parti, infatti, non riescono a trovare un accordo sulla durata del contratto e la Juve è costretta, di nuovo, a sondare il terreno.

Nei giorni scorsi si è parlato a lungo di Berardi, Kostic e del giovane ucraino Mudryk, ma ora spunta un altro nome sul taccuino della dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, infatti, la Vecchia Signora sarebbe sulle tracce di David Neres. Esploso con l'Ajax, l'esterno brasiliano la scorsa stagione si è trasferito allo Shakhtar Donetsk, ma l'esperienza in Ucraina non è stata delle migliori. A causa dello scoppio della guerra, infatti, il classe 1997 non ha giocato neanche un minuto e ora sarebbe pronto a cambiare di nuovo squadra.

Sulle sue tracce c'è da tempo il Benfica, ma la formazione portoghese non ha ancora chiuso il colpo e di conseguenza la Juve spera di potersi inserire nella trattativa. Lo Shaktar è in difficoltà e il campionato ucraino è sospeso a tempo indeterminato: il costo del cartellino sarà, purtroppo vista la situazione, in sconto. Neres potrebbe essere il rinforzo ideale per l'attacco bianconero: brasiliano tutto dribbling e corsa, il classe '97 aggiungerebbe una grossa dose di imprevedibilità alla Juventus. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma la dirigenza bianconera lo osserva da lontano. Sarà lui il rinforzo per la squadra di Allegri? Staremo a vedere.