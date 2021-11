Bonucci: “Vittoria fondamentale. Critiche? Ci devono solo dare lo stimolo per migliorare”

Il difensore ha parlato

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con la Lazio: "Una vittoria fondamentale. Dopo la sosta sono partite difficili. Sappiamo che con questo spirito di sacrificio le partite dipendono da noi. Siamo stati bravi noi contro una grande squadra come la Lazio. La rabbia del mister a fine partita? Sappiamo che negli ultimi 10 minuti spinge sempre per mantenere l'attenzione alta soprattutto con un vantaggio così minimo ma va bene così perché tutti dobbiamo dire la nostra per raggiungere gli obiettivi.