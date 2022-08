I TOP e FLOP di Juve-Atletico Madrid: brilla Szczesny, malissimo la difesa

Brutta sconfitta per la Juve contro l'Atletico Madrid: chi sono stati i TOP e i FLOP dell'ultima amichevole stagionale bianconera?

redazionejuvenews

A pochissimi giorni dall'inizio della prossima Serie A, la Juve ha concluso la sua ultima amichevole pre stagione con una brutta sconfitta. Nel match contro l'Atletico Madrid non c'è mai stata storia, con la squadra del Cholo Simeone in controllo della partita dal primo all'ultimo minuto di gioco. Il risultato finale recita 4-0 per gli spagnoli. La Vecchia Signora non è mai riuscita ad entrare in partita, con la difesa che ha fatto acqua da tutte le parti e l'attacco incapace di rendersi pericoloso. Le amichevoli sono spesso partite che non fanno testo, ma l'impressione è che Allegri abbia ancora molto su cui lavorare. Ma chi sono stati i TOP e FLOP di quest'ultima amichevole?

Il migliore per distacco è stato Szczesny, che nonostante i gol subiti ha tenuto in piedi la partita, salvando la propria porta in più di un'occasione. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un 7 in pagella, dicendo: "Paratona su Koke, poi ottima lettura sul rigore di Joao Felix. Insomma, almeno lui si salva nel naufragio". L'unico altro giocatore a prendere la sufficienza è Gatti: "Prima centrale e poi a destra nella difesa a tre: entra con la cattiveria giusta". Abbastanza bene anche Di Maria, da 5,5: "Atleticamente è l’unico che dà segnali incoraggianti. Si muove parecchio, ma predica nel deserto".

Il resto della squadra è stato un disastro, non si salva nessuno. La difesa titolare, composta da Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro è da 4 pieno. In particolare il peggiore in campo è il solito Alex Sandro, come dimostrato dal commento della Rosea: "Male in tutto, dall’attacco alla difesa fino all’atteggiamento. E provoca anche il rigore...". E se la difesa non è riuscita a fermare gli attacchi dell'Atletico, l'attacco ha girato completamente a vuoto. Vlahovic in particolare è sembra spento, fuori forma: 0 occasioni da gol, pochi palloni toccati. Da uno come lui ci si aspetta molto di più.