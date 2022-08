Juventus, debacle contro l’Atletico Madrid: 0-4 per gli spagnoli

La Juventus, nella partita con l'Atletico Madrid, è stata sconfitta per 4-0. Tripletta per l'ex attaccante bianconero Morata.

redazionejuvenews

La Juventus, nella gara amichevole con l'Atletico Madrid, ha perso per 4-0, tre reti per l'ex Morata. Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "Vince l'Atletico Madrid l'amichevole alla Continassa: decide un tris di un campione che il Training Center lo conosce bene, Alvaro Morata. SUBITO COLCHONEROS La partita, dopo un primo tentativo di Locatelli da fuori area nei primi minuti di gioco, gira in fretta dalla parte dell’Atletico, che al 10’ in vantaggio, con Morata, che servito sul taglio da Joao Felix incrocia su Szczesny in uscita e segna. La risposta bianconera è in una punizione di Di Maria, al 12’, sporcata dalla barriera dell’Atletico, che al 16’ va vicino alla seconad rete con una splendida conclusione in acrobazia dal limite di Koke, che obbliga Tek a una risposta di pari livello.

SUPER TEK, E POI MORATA RADDOPPIA La Juve cerca di trovare spazi, soprattutto sull’asse Di Maria-Vlahovic, ma la difesa dell’Atletico è sempre ben disposta in campo e rende molto faticoso per la manovra bianconera arrivare a creare pericoli dalle parti dell’area di rigore. A proposito di area di rigore, al 40’ c’è ancora un Super Szczesny protagonista: calcio di rigore per fallo di mano di Alex Sandro, batte Joao Felix rasoterra angolato, ma il numero 1 bianconero si distende e fa capire a tutti di essere già in forma campionato. Nulla però può Tek, due minuti dopo, su Morata, che riceve palla in area, evita con un bel dribbling l’intervento di Bremer e la piazza nell’angolino sinistro. E' l'ultimo episodio importante del primo tempo, che si chiude con l'Atleti meritatamente in vantaggio RIPRESA:

PRIMI CAMBI, SUBITO SOULÉ E TRIS ATLETI Seguendo un copione classico in queste partite, per la Juve inizia nella ripresa la consueta girandola di cambi, ma è uno dei giocatori rimasti in campo, Soulé, a scaldare dopo 3 minuti i guantoni a Grbic. Al 62' è però Morata a siglare il tris, deviando alle spalle del neo entrato Perin una punizione calciata da Lemar. Mattia è protagonista, a 12 minuti dal 90' di una bella parata di Carrasco, che imbeccato sulla profondità prova a superarlo, ma il portiere bianconero agguanta la palla prima che entri in rete. La Juve cerca di accorciare lo svantaggio nell'ultimo spicchio di partita, ma è ancora l'Atletico ad andare in rete, proprio alla fine, con Cunha che ribadisce in rete sottoporta un tiro-cross di Kondogbia da sinistra, fissa il tabellino".