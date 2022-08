Juventus, le parole di Allegri e Danilo dopo l’Atletico Madrid

Danilo, difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport dopo la disfatta con l'Atletico Madrid. Ecco le sue parole: "Niente da ridire sicuramente. Tolta la stanchezza del viaggio dall’America che abbiamo ancora addosso, io non ho dormito bene e sicuramente neanche gli altri, stiamo lavorando bene in allenamento. Dobbiamo imparare da certe squadre. Abbiamo affrontato club che hanno una storia di vincere e competere sempre e dobbiamo imparare. Non pensiamo al risultato, ma sicuramente c’è da migliorare. Dobbiamo fare attenzione perché nel calcio non basta giocare bene, bisogna essere più cattivi. Lottare su ogni palla vagante sul campo, siamo la Juve e sappiamo di avere una maglia pesante nel calcio mondiale. Dobbiamo prendere questa responsabilità, io per primo, per portare la squadra in alto. I tifosi si aspettano una stagione migliore".