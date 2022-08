Juve, l’amichevole con l’Atletico Madrid si disputerà alla Continassa

L'amichevole tra Atletico Madrid e Juventus si giocherà ugualmente, ma alla Continassa, domani sera alle 21.

Nonostante la cancellazione della gara, la partita tra Juventuse Atletico Madrid avrà luogo lo stesso, ma non a Tel Aviv, bensì a Torino, al centro di allenamento della Continassa. E' questa la novità riportata da Sky Sport, dopo il doppio comunicato della Vecchia Signora e dei colochoneros: "In ragione degli ultimi sviluppi, l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata. A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà. I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni".

"A causa dell'attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (promotore della partita), Juventus e Atlético de Madrid comunicano che l'amichevole tra le due squadre che avrebbe dovuto svolgersi in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata cancellata". Una doppia conferma che aveva fatto pensare ad un annullamento del match, ma secondo le ultime indiscrezioni, l'incontro si disputerà regolarmente, anche perché la sfida con gli spagnoli è l'ultima gara del pre-campionato per la Juventus, un ultimo test per capire il livello della squadra in vista dei primi impegni ufficiali della stagione 2022-23.

Se la gara si dovesse giocare sarà certamente un impegno di livello per i bianconeri, contro uno dei top club spagnoli ed europei. Per quanto riguarda la probabile formazione dell'incontro, la Juventus dovrebbe scendere in campo con un undici molto simile a quello della partita in famiglia di Villar Perosa, con qualche potenziale cambio, come Perin in porta al posto di Szczesny e Rabiot al posto di Fagioli a centrocampo. Per il resto confermato il tridente con Di Maria, Vlahovic e Kean, con la linea a quattro difensiva composta da Danilo, Bonucci, Bremere Alex Sandro.