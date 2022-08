Juve, emergenza a centrocampo: chance per Fagioli e Rovella

In vista della prima giornata di Serie A contro il Sassuolo, Allegri non avrà Pogba, McKennie e Rabiot. I due giovani pronti per il debutto.

redazionejuvenews

La Juventus si avvicina sempre di più all'inizio della stagione. Domani sera a Tel Aviv è previsto l'ultimo test amichevole, contro l'Atletico Madrid (anche se si teme la cancellazione del match), poi nella serata di Ferragosto ci sarà il debutto in campionato, in casa, contro il Sassuolo. Ma proprio per la partita contro i neroverdi, Massimiliano Allegri dovrà far fronte a un emergenza a centrocampo. Non ci sarà ovviamente Paul Pogba, che sta svolgendo il percorso della terapia conservativa per l'infortunio al menisco del ginocchio destro. Sarà assente per infortunio anche Weston McKennie, che ha sofferto una lesione capsulare alla spalla sinistra. A questi va aggiunto anche Adrien Rabiot, che non ci sarà per squalifica.

Con Arthur in partenza in direzione Valencia, i centrocampisti a disposizione del tecnico bianconero sono ridotti al minimo. Ecco perché Allegri potrebbe dare una chance a giovani come Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, per sopperire soprattutto all'assenza del francese. A Villar Perosa contro l’Under 23 la Juve è partita con lo stesso centrocampo dell'amichevole con il Real Madrid, ovvero Locatelli in cabina di regia, Zakaria a destra e Fagioli mezzala sinistra. Uno schieramento che potremmo vedere anche nella prima giornata contro la squadra di Alessio Dionisi. La Juve crede in Fagioli, tanto che a breve verrà annunciato il suo rinnovo fino al 2026, con la prospettiva di rimanere in rosa.

Il destino di Rovella invece è più incerto. L'ex centrocampista del Genoa al momento è l'alternativa a Locatelli in cabina di regia, con l'ex Sassuolo che potrebbe invece giocare a sinistra, più libero di spingersi in avanti. Il classe 2001 dovrebbe rimanere per le prime giornate, visti i problemi del reparto, ma con l'arrivo di un centrocampista dal mercato, potrebbe anche partire in prestito. Nelle scorse settimane per lui erano arrivate le proposte di Salernitana, Monza e Cremonese. Ma se ne riparlerà negli ultimi giorni di agosto.