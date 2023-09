Juve, prossimo avversario l’Atalanta. Gasperini: “Non siamo una grande squadra”

Vittoria per l'Atalanta contro il Verona, con i nerazzurri che ora si preparano a sfidare la Juve: le parole di Gasperini

Ottimo risultato per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha battuto il Verona e portato a casa tre punti importanti. L'allenatore nerazzurro al termine della partita ha detto: "Siamo stati bravi in fase difensiva ad adattarci sulle loro palle lunghe costanti, avremmo forse potuto avere un pizzico di coraggio in più spesso adattandoci a rinvii".