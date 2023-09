Juve, Allegri pensa già all’Atalanta: Vlahovic e Kean lavorano a parte

L'attaccante italiano della Juventus ha dato forfait già nel match di ieri contro il Lecce, mentre la punta serba è partita dalla panchina entrando al 78' minuto. Per quest'ultimo non ci sarebbe da preoccuparsi: il giocatore sta gestendo alcuni fastidi alla schiena ma, salvo soprese, sarà subito a disposizione. Più incerto il quadro per Kean il cui ritorno tra i convocati è ancora da considerare in dubbio.