Juve-Atalanta, le formazioni ufficiali: confermato Kolo Muani

La Juventus sfida l'Atalanta in una sfida importante per la lotta Scudetto. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus, nel posticipo domenicale della ventottesima giornata, affronta l’Atalanta, in una gara complicata per le due squadre. Infatti, entrambe potrebbero avvicinarsi a Napoli ed Inter, per ambire alla lotta Scudetto. D’altro canto, chi perderà o pareggerà questa sera, sarà molto probabilmente fuori dalla sfida per il Tricolore. I padroni di casa si schierano con il consueto 4-2-3-1, con Di Gregorio in porta, Weah e Cambiaso sulle corsie, Kelly e il recuperato Gatti al centro della difesa. A centrocampo confermati Locatelli e Thuram, con Nico, Yildiz e McKennie alle spalle di Kolo Muani, ancora una volta preferito a Dusan Vlahovic, che partirà dalla panchina. Gli ospiti, al nette delle tante assenze, si schierano con il 3-4-2-1, con Carnesecchi in porta, Djimsiti, Hien e Kolasinac a comporre il trio difensivo, e Bellanova-Zappacosta sugli esterni. In mezzo al campo De Roon e Ederson, con Pasalic qualche metro più avanti. Le due punte saranno invece Retegui e Lookman.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Yildiz, Nico; Kolo Muani. All. Thiago Motta

ATALANTA(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimisti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini