Juve, Allegri non si arrende: “Champions? Ho fatto un calcolo”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta. Match che per molti tifosi passa in secondo piano dopo la batosta della penalizzazione di 15 punti in classifica. "Dobbiamo compattarci dopo quello che è successo. Pensiamo solo a lavorare e a chiudere nel migliore dei modi il girone d'andata".

Traguardo Champions impossibile?

Il mister bianconero ha risposto anche sulla possibile rimonta in campionato: "Quando mi sono stati comunicati i possibili 9 punti di penalizzazione ho fatto il calcolo per arrivare in Champions. Quando mi hanno detto ufficialmente che erano 15 ho fatto un altro calcolo per la media Champions. Dobbiamo fare un girone di ritorno straordinario". Al momento la Vecchia Signora è a 12 punti dal quarto posto. Verosimilmente i bianconeri dovranno guadagnare almeno 50 punti da qui alla fine della stagione per sperare in un miracoloso posizionamento fra le prime quattro. Ma parlando di mercato, le cose inevitabilmente cambieranno dopo quanto accaduto venerdì sera.Ecco cosa pensa di fare la Juventus<<<