Juve, Artissima Junior al Giffoni film Festival: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “I giovani rappresentano il futuro e per questo Juventus guarda sempre con attenzione verso la fascia di età dei più piccoli, cercando di sviluppare e utilizzare i linguaggi a esse più vicini. Obiettivo del Club è quello di riuscire a trasmettere importanti messaggi educativi e di farlo senza tralasciare il divertimento, fondamentale perché determinati concetti possano fare breccia.

Juventus, in collaborazione con Artissima, approda quindi alla 54ª edizione del Giffoni Film Festival, l’iconico festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolgerà a Giffoni dal 19 al 28 luglio. Fulcro dell’attività sarà mercoledì 24 luglio, quando i giurati del Giffoni Film Festival assisteranno a due proiezioni a tinte bianconere. Al mattino potranno conoscere le avventure di Jay e dei suoi amici, durante “Team Jay: il lavoro di squadra, dal campo ai cartoni animati”: Daniele Lunazzi, Head of Product Marketing guiderà i ragazzi nella scoperta del successo della serie animata ideata e realizzata dal Club. Nel pomeriggio, invece, la presentazione di “IL TAPPETO VERDE”, un’inedita produzione video a cura di Yuri Ancarani per Juventus ispirata all’impegno del brand con le giovani generazioni e i loro immaginari.

Il titolo del video evoca il campo da gioco del calcio come un perimetro magico dove si intrecciano speranze e desideri, in un caleidoscopio di emozioni e aspettative. L’opera riflette sull’innata capacità dei bambini di sognare in grande e la responsabilità degli adulti di difendere, rispettare e sostenere questi sogni, collegandosi così al tema della prossima edizione di Artissima, intitolata “The Era of Daydreaming”.

Nel contesto del Film Festival verrà realizzata un’edizione speciale di Artissima Junior, progetto nato nel 2018 dal dialogo tra Juventus e Artissima e pensato per coinvolgere i bambini, attraverso l’arte contemporanea, in riflessioni sui valori cardine del processo di crescita nella collettività, proprio come in un gioco di squadra. Per la prima volta fuori dagli spazi della manifestazione, Artissima Junior proporrà ai giovani visitatori e giurati un’inedita interazione laboratoriale.

“Sognare a occhi aperti” è il titolo del laboratorio “Artissima Junior x JAY” che contaminerà lo stand Juventus presso il Giffoni Village. Grazie ad uno speciale activity book i bambini saranno invitati a raccontare attraverso il disegno un grande e personale sogno che vorrebbero realizzare in squadra partecipando così ad un contest per diventare protagonisti di una delle animazioni digitali di JAY, la mascotte Juventus protagonista di una serie di cartoni animati digitali”.