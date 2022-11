Juve – Seconda chance Di Maria, out Paredes: le ufficiali di Argentina-Messico

L'Argentina si prepara a sfidare il Messico in una sfida che sarà da dentro o fuori: dopo la sconfitta contro l'Arabia Saudita nella prima giornata per gli uomini di Scaloni non ci sarà un'altra possibilità. Messi e compagni dovranno quindi portare a casa i tre punti, così da riaprire il girone e giocarsi il tutto per tutto all'ultima giornata contro la Polonia. Il girone infatti è in questo momento apertissimo e vede la squadra di Milik e Szczesny al primo posto con 4 punti, seguita dall'Arabia Saudita (3 punti), Messico (1 punto) e Argentina (0 punti). Se il Messico dovesse vincere, l'Argentina sarebbe clamorosamente eliminata.