Mondiale, i media argentini bocciano Paredes e Di Maria: che voti!

Il Mondiale in Qatar non è iniziato bene per i giocatori della Juventus. Se ieri McKennie aveva esordito con il pareggio degli Stati Uniti contro il Galles per 1-1, giocando una buona partita, oggi la giornata si è aperta decisamente male. Nella gara che ha aperto il programma di oggi,l'Argentina ha perso a sorpresa contro l'Arabia Saudita per 2-1. L'Albiceleste era andata in vantaggio con la rete di Messi su calcio di rigore, ma non è bastato. I sauditi infatti l'hanno ribaltata con i gol di di Al-Shehri e Salem Al Dawsari.