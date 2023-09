Juve, svelata una nuova maglia per i tifosi: le foto del Lifestyler third Kit

Adidas si prepara a presentare una nuova maglia speciale per i tifosi della Juve: le immagini del lifestyler third kit 23/24

Le tre maglie ufficiali da gioco della Juve per la stagione 2023/24 sono state già presentate ufficialmente. Adidas ha però realizzato una maglia speciale riservata ai tifosi bianconeri .

Adidas e Juventus hanno infatti presentato la Lifestelyer third kit 23/24, un'esclusiva maglia pensata per i tifosi Elite basata sul third kit, con ispirazione retrò.