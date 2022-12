Juve, ansia per Vlahovic: slitta il rientro del serbo. Tutte le date

Continuano i problemi per Dusan Vlahovic: il rientro dell'attaccante della Juve è destinato a slittare ancora

redazionejuvenews

Il 2023 di Dusan Vlahovic sembra destinato a ripartire da dove è finito il 2022. Per l'attaccante serbo non è stato un anno facile, iniziato con il trasferimento alla Juve e segnato da una lunga serie di problemi fisici. La pubalgia non sembra dare scampo all'ex Fiorentina, che non scende in campo con la Juve da metà ottobre. Al Mondiale in Qatar con la Serbia non è andata molto meglio: pochi minuti e nuovi problemi per il classe 2000.

Oggi la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo per l'ultima partita del 2022, l'amichevole contro lo Standard Liegi, e Vlahovic non ci sarà. Difficile vederlo in campo anche nelle prime partite del 2023 contro Cremonese, Udinese e Napoli. L'impressione è che lo staff medico bianconero non voglia rischiare nulla: massima prudenza.

Quando tornerà quini in campo il bomber serbo? Una possibile data per il rientro è il 19 gennaio, giorno del match di Coppa Italia contro il Monza. Se non dovesse farcela, possibile rivederlo in campo contro l'Atalanta il 22 gennaio. Una situazione spiacevole per l'allenatore della Vecchia Signora, che dovrà ancora fare a meno del suo attaccante più forte. In sua assenza sono pronti Kean, Milik e Chiesa, in attesa del ritorno in Italia di Di Maria.