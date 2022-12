Juve, la probabile formazione per lo Standard Liegi

La Juve si prepara a scendere in campo per l'ultima volta nel 2022, e lo farà venerdì 30 dicembre in amichevole contro lo Standard Liegi. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà una sfida fondamentale, utile a capire lo stato di forma dei giocatori in vista della sfida di Serie A del 4 gennaio contro la Cremonese. Tanti giocatori sono da poco tornati dalle vacanze natalizia: come scenderanno in campo i bianconeri? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.