Juve, ansia Mckennie out con la Nazionale: le sue condizioni in vista Inter

Mckennie avrebbe abbandonato la Nazionale per un piccolo problema al ginocchio: il giocatore della Juve non sarebbe a rischio per l'Inter

Nel giro di pochi mesi, Mckennie sarebbe passato a essere da esubero della rosa della Juventus a uno degli elementi più utili per mister Allegri . Ecco perché, l'infortunio accusato dal giocatore con la Nazionale degli Usa ha fatto scattare nuovamente il campanello d'allarme per i bianconeri, già ampiamente incerottati a centrocampo.

Allarme si, ma dal colore non troppo scarlatto. Infatti, la tendinopatia che avrebbe precauzionalmente portato al rientro anticipato di Mckennie non sarebbe troppo seria. Al momento la sua presenza contro l'Inter non sarebbe in discussione. Lui, così come Locatelli, saranno con ogni probabilità in campo nell'undici titolare della Juventus contro i nerazzurri.